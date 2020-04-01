В Азербайджане увеличивается лимит льготного потребления электроэнергии для населения с 300 до 400 киловатт-часов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Это отражено в программе поддержки коммунальных выплат по потреблению электроэнергии, разработанной по соответствующему распоряжению Президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.



Согласно программе, лимит льготного потребления электроэнергии для населения увеличивается на 100 киловатт-часов - с 300 до 400 киловатт-часов.