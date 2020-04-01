В Азербайджане ряд товаров временно освободят от НДС

В Азербайджане, в связи с пандемией, НДС временно не облагаются продукты питания и медицинские товары.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отмечается в разработанной в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства".

Согласно программе, в целях более гибкого регулирования удовлетворения продовольственных и медицинских потребностей (импорт и реализация некоторых продуктов) и более гибкой потребности населения в продовольствии, медицине и другой необходимой продукции, на короткий срок предусматривается освобождение от НДС сырья и материалов, связанных с производством данной продукции.