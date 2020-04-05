В строительном секторе Азербайджана создается новый механизм

В строительном секторе Азербайджана, в целях создания нового механизма разработки и реализации стратегических проектов, предусмотрено создание Азербайджанской строительной корпорации, для ускорения развития городов и регионов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в "Плане мероприятий по реализации распоряжения Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года номер 1950 "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства".

В документе говорится, что корпорация должна подготовить предложения по реализации данного вопроса и осуществлению следующих действий:

- долгосрочное управление портфелем стратегических проектов, а также разработке новых проектов;

- привлечение инвесторов к финансированию этих проектов;

- выделение со стороны государства мест для строительства новых проектов и создания необходимой инфраструктуры;

- реализация пилотного проекта, обеспечивающее многофункциональность строительства.