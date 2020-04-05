В Азербайджане государством будут гарантированы 60 % новых кредитов на сумму 500 млн

Премьер-министр Азербайджана подписал распоряжение об утверждении "Плана мероприятий по выполнению пункта 10.2 распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 19 марта 2020 года о ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства".

Об этом сказал Trend исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, передает Day.Az.

По его словам, план мероприятий охватывает три направления - экономический рост и поддержку предпринимательства, поддержку занятости и социального благополучия, макроэкономическую и финансовую стабильность.

"В направлении экономического роста и поддержки предпринимательства было выделено 215 миллионов манатов на выплату части заработной платы 300 000 работников, работающих в областях, пострадавших от пандемии. 300 тысяч индивидуальных (микро) предпринимателей, пострадавших от пандемии, также получат поддержку в размере 80 миллионов манатов. Общая сумма налоговых льгот для предпринимателей, пострадавших от пандемии, составляет 115 миллионов манатов", - сказал он.

Как отметил Гасымлы, сюда относятся предоставление освобождений от налога на имущество и землю, досрочное освобождение от НДС импорта некоторых видов продукции, необходимых для продовольственных и медицинских нужд населения и другие.

"Государством будут гарантированы 60 процентов новых кредитов на сумму 500 миллионов манатов, а половина процентной ставки государство будет субсидировать. В аграрном секторе будет создан механизм по выдаче беззалоговых микрокредитов. С 10 марта 2020 года будет субсидировано 10 процентов процентной ставки действующих кредитов предпринимателей, пострадавших от пандемии, в объеме одного миллиарда манатов. Объем средств, выделенных на льготные ипотечные кредиты, будет увеличен до 90 миллионов манатов",- подчеркнул Гасымлы.