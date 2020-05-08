Азербайджанская нефть продолжает дорожать

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста 7 мая составила 31,33 доллара за баррель, что на 1,86 доллара больше предыдущего показателя. Об этом сообщает Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны, передает Day.Az.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 30,28 доллара за баррель, что на 1,84 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге - в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 28,93 доллара за баррель, что на 2,05 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 7 мая составила 25,10 доллара за баррель, что на 2,08 доллара больше предыдущего показателя.