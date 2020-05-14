В Азербайджане среди перевозимых грузов превалирует продукция ненефтяной отрасли

При участии председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" АЖД Джавида Гурбанова был обсужден ряд важных мер, предпринятых для защиты здоровья населения в условиях глобальной пандемии, предотвращения ее негативного воздействия на экономику Азербайджана, а также предотвращение серьезных социально-экономических последствий.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в ADY Express.

По словам Гурбанова, на Саммите Движения неприсоединения в формате Контактной группы, прошедшей по инициативе Президента Ильхама Алиева, глава государства обратил внимание на тот факт, что страна остается одним из важных транспортных и логистических центров в Евразии, несмотря на сложную глобальную эпидемиологическую и экономическую ситуацию.

"Даже в период пандемии Азербайджан, ответственно выполняя роль надежного транспортно-логистического центра, обеспечивает беспрепятственные транзитные перевозки через свою территорию. Несмотря на ограничения железнодорожных пассажирских перевозок во время пандемии, грузоперевозки осуществляются регулярно. Транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг, Север-Запад играют важную роль в увеличении объема грузоперевозок. Объемы перевозимых грузов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) увеличились. Дочерние компании АЖД - ООО ADY Express и ООО ADY Container - играют важную роль в грузоперевозках", - отметил Джавид Гурбанов.

Председатель ЗАО отметил, что среди перевозимых грузов, начиная с 2017 года по сегодняшний день, превалирует продукция ненефтяной отрасли.

Отметим, что в период пандемии количество вовлеченных в работу сотрудников ограничено, созданы условия для сменной работы. Для организации эффективной деятельности расширено применение современных технологических инноваций и вся документация доступна в электронном виде.

Напомним, что строительство железных дорог в Азербайджане стартовало еще в далеком 1878 году и 20 января 1880 года в строй была введена железная дорога Баку-Сабунчи-Сураханы, протяженностью всего 20 километров. С тех самых времен с учетом роста потребности в грузоперевозках железные дороги в Азербайджане развивались и совершенствовались. На данный момент общая протяженность главных путей в стране составляет 2954,74 километра, протяженность эксплуатируемой части - 2133,07 километра, из которых 803,3 километра двухколейные, а 1329,72 километра - одноколейные дороги. 1169,17 километра, или 54,82 процента от общей эксплуатируемой части путей, электрифицировано, 964,9 километра, то есть 45,18 процента, функционируют посредством тепловозной тяги. 1527,7 километра путей оснащены системой автоматической сигнализации.