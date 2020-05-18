Самые продаваемые продукты в Азербайджане во время карантина

Государственный комитет статистики обнародовал данные оборота розничной торговли за первые три месяца этого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в январе-апреле 2020 года сеть розничной торговли обеспечила население продуктами питания на 11 516,1 млн. манатов, в том числе продовольственными продуктами, напитками и табачными изделиями на 6 169,7 млн. манатов, непродовольственными товарами на сумму 5 346,4 млн. манатов.

Введение особого карантинного режима в торговом секторе ослабило деловую активность в этой области. В апреле по сравнению с мартом этого года оборот розничной торговли продовольственных товаров сократился на 33,1 процента, а непродовольственных товаров - на 38,6 процента