https://news.day.az/economy/1241230.html SOCAR стала техническим оператором Южно-Кавказского трубопровода
SOCAR стала техническим оператором Южно-Кавказского трубопровода
Южно-Кавказская трубопроводная компания (SCPC) объявляет, что с 20 марта 2020 года техническое руководство Южно-Кавказским трубопроводом (SCP) перешло от BP Exploration (Shah Deniz) Limited к SOCAR Midstream Operations Limited, которая является дочерней компанией SOCAR, передает Trend в четверг со ссылкой на BP, передает Day.Az.
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