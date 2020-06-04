SOCAR стала техническим оператором Южно-Кавказского трубопровода

Южно-Кавказская трубопроводная компания (SCPC) объявляет, что с 20 марта 2020 года техническое руководство Южно-Кавказским трубопроводом (SCP) перешло от BP Exploration (Shah Deniz) Limited к SOCAR Midstream Operations Limited, которая является дочерней компанией SOCAR, передает Trend в четверг со ссылкой на BP, передает Day.Az.

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