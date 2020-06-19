https://news.day.az/economy/1245724.html Цена нефти Brent превысила $42 за баррель
Цена нефти Brent превысила $42 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,3% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $42,05 за баррель.
Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше уровня в $42 за баррель 8 июня текущего года.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре