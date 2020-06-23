В Азербайджане подготовлены две госпрограммы по рациональному использованию водных ресурсов

В соответствии с распоряжением главы государства от 15 апреля 2020 года о мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов на территории страны, совершенствования управления водным хозяйством и координации работы в этой сфере была создана комиссия под председательством вице-премьера Шахина Мустафаева.

Для обеспечения выполнения положений распоряжения ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" подготовило и представило комиссии две государственные программы.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend представитель ОАО Дильгам Шарифов.

"Первая - это госпрограмма по развитию ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" на 2020-2030 годы, вторая - госпрограмма "О рациональном использовании оросительной воды и мерах по предварительной борьбе с потерями воды". Этими госпрограммами определена работа, которая будет проведена в секторах мелиорации и водного хозяйства", - сказал он.

По словам Шарифова, эти меры в среднесрочном периоде до 2025 года и долгосрочном периоде до 2030 года нацелены на уменьшение зависимости от трансграничных вод для обеспечения водной безопасности страны в связи с климатическими изменениями, в том числе строительство водохранилищ на внутренних реках, применение водосберегающей оросительной техники и технологий, разработку механизмов рационального использования оросительной воды, проведение мер по борьбе с потерями воды.