Kapital Bank предлагает особые возможности партнерам, дающим скидки по картам Visa (R)

Kapital Bank регулярно проводит различные акции и кампании для предпринимателей. На этот раз банк реализовал совместный проект с компанией Visa International. Новый проект касается всех премиальных карт в Азербайджане и по всему миру.

Согласно условиям проекта, предприниматели - партнеры банка, которые предлагают скидки своим клиентам, совершающим безналичные платежи по премиальным картам Visa, получат дополнительные возможности. Так, партнеры, предоставляющие скидки держателям карт Visa Classic, Gold, Platinum, Signature и Infinite, могут воспользоваться льготными комиссиями Kapital Bank, бесплатно подключиться к услуге электронной торговли (E-Commerce) и эквайринга (POS-терминал).

Если у компании, предоставляющей скидки, нет собственного интернет-сайта, то банк также готов оказать бесплатную поддержку в его создании. Данный проект также поможет партнерам привлекать новых клиентов внутри страны и за рубежом.

Желающие воспользоваться предложением могут позвонить по номеру (050) 255 01 96 или написать на электронную почту по адресу ecommerce@kapitalbank.az.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 102 филиалах и 16 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.