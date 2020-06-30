Центробанк Азербайджана прокомментировал слухи о частных валютообменниках

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прокомментировал информацию, распространенную в местных СМИ по поводу функционирования частных валютных пунктов в городе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА, в настоящее время право на обмен валюты имеют только банки и их филиалы, а также филиалы и отделения ООО "Азерпочт".

Как сказали в Центробанке, в соответствии с законом Азербайджана "О валютном регулировании" он не выдает лицензию на деятельность по обмену валют другим юридическим и физическим лицам.

"Если таким видом деятельности занимается какое-либо юридическое или физическое лицо, кроме вышеперечисленных организаций, то это противозаконно. Мы рекомендуем представителям средств массовой информации провести разъяснительную работу с Центральным банком, прежде чем распространять такую информацию, и предоставить информацию, указав точный адрес, если они действительно столкнулись с такими фактами, тем самым оказывая общественную поддержку в предотвращении случаев незаконной деятельности по обмену валюты", - сказали в банке.