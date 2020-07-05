Жителям 16 районов и городов выплатят по 190 манатов

Жителям 16 районов и городов Азербайджана выплатят по 190 манатов.

Об этом, как сообщает Day.Az, заявил министр труда и социальной защиты населения страны Сахиль Бабаев.

По его словам, выплаты коснутся безработных и оставшихся без работы из-за пандемии людей - и всего охватят 287 тысяч человек.

"На эти цели выделено 55 миллионов манатов. Проект решения готов и в ближайшее время будет утвержден Кабинетом министров", - заявил Бабаев.

С полной версией заявления можно ознакомиться по ссылке.