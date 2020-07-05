https://news.day.az/economy/1250904.html Жителям 16 районов и городов выплатят по 190 манатов - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА - ВИДЕО
Жителям 16 районов и городов выплатят по 190 манатов - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА - ВИДЕО
Жителям 16 районов и городов Азербайджана выплатят по 190 манатов.
Об этом, как сообщает Day.Az, заявил министр труда и социальной защиты населения страны Сахиль Бабаев.
По его словам, выплаты коснутся безработных и оставшихся без работы из-за пандемии людей - и всего охватят 287 тысяч человек.
"На эти цели выделено 55 миллионов манатов. Проект решения готов и в ближайшее время будет утвержден Кабинетом министров", - заявил Бабаев.
С полной версией заявления можно ознакомиться по ссылке.
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