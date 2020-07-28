ГТК: Азербайджан заключил соглашения об избежании двойного налогообложения с 10 странами

На сегодняшний день Азербайджан заключил двусторонние соглашения о зоне свободной торговли с Белоруссией, Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдавией, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Украиной.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend начальник управления по связям с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК) Натиг Ахундов.

По его словам, Азербайджан применяет соглашения об избежании двойного налогообложения с 10 странами.

"Согласно соглашениям предусматривается неприменение во взаимной торговле между договаривающимися сторонами таможенных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие, а также количественных ограничений на ввоз или вывоз товаров, проходящих с таможенной территории одной из договаривающихся сторон и предназначенных для таможенной территории другой договаривающейся стороны. Соглашения о ЗСТ представляют собой двустороннюю договорно-правовую базу торговли на преференциальных условиях",- сказал Ахундов.

Как отметил начальник, первого января 2020 года началось применение соглашения об избежании двойного налогообложения с Туркменистаном, который был подписан 22 ноября 2018 года.

"Ожидается, что данный документ будет способствовать интенсификации связей между предпринимательскими структурами двух стран, в частности, по линии малого и среднего бизнеса. Местным предпринимателям разрешено создавать совместные предприятия с зарубежными партнерами путем привлечения их инвестиций",- подчеркнул Ахундов.