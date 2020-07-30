Известна дата сдачи система мгновенной оплаты в Азербайджане

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) представит общественности систему мгновенной оплаты в августе.

Как передает Day.Az, об этом было сообщено на пресс-конференции, организованной сегодня ЦБА.

Отмечено, что благодаря этой системе оплату можно будет производить мгновенно и 24 часа в сутки в течение 7 дней недели.