https://news.day.az/economy/1257801.html Известна дата сдачи система мгновенной оплаты в Азербайджане
Известна дата сдачи система мгновенной оплаты в Азербайджане
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) представит общественности систему мгновенной оплаты в августе.
Как передает Day.Az, об этом было сообщено на пресс-конференции, организованной сегодня ЦБА.
Отмечено, что благодаря этой системе оплату можно будет производить мгновенно и 24 часа в сутки в течение 7 дней недели.
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