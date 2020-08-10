Хогланд: «Южный газовый коридор» - очень важное достижение для энергобезопасности Европы

"Южный газовый коридор" действительно является очень важным достижением для энергетической безопасности в Европе, поскольку помогает снизить зависимость Европы от России.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.

"Фактически, первым крупным достижением стал трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан в конце 1990-х годов. В настоящее время эксплуатация азербайджанского месторождения природного газа "Шах Дениз" обеспечит дополнительные поставки природного газа, что, вероятно, будет способствовать энергетической безопасности Европы. По моему мнению, еще одним важным достижением станет Транскаспийский газопровод для поставки туркменского природного газа в Европу, опять же неподконтрольный России, хотя я понимаю, что это сложный вопрос, который все еще обсуждается как в Баку, так и в Ашхабаде", - сказал он.

Он также коснулся текущего состояния двусторонних отношений между США и Азербайджаном в условиях COVID-19.

"Хотя пандемия действительно изменила многое в мире, я не вижу никаких признаков того, что она серьезно подорвала или изменила фундаментально прочные двусторонние отношения между США и Азербайджаном. Я знаю, что дипломаты обеих стран продолжают свою повседневную работу по поддержанию этих важных отношений", - сказал Хогланд.

Он отметил, что Азербайджан был важным партнером США в Афганистане: "Это включало участие Баку в многонациональных силах НАТО и, что особенно важно, обеспечение жизненно важной линии для доставки грузов силам в Афганистане".