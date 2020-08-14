https://news.day.az/economy/1262246.html Пострадавшим от пандемии предпринимателям оказана финподдержка на сумму более 12,3 млн манатов
Пострадавшим от пандемии предпринимателям оказана финподдержка на сумму более 12,3 млн манатов
Согласно принятому Кабинетом министров решению о продолжении оказания финансовой поддержки индивидуальным предпринимателям, в рамках второго этапа пострадавшим от пандемии предпринимателям было выплачено 12 332,3 тыс. манатов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу, по состоянию на 13 августа в рамках второго этапа оказана финансовая поддержка 49 329 индивидуальным предпринимателям.
В отличие от первого этапа, на этот раз налогоплательщикам не нужно повторно обращаться. Выплаты по финансовой поддержке осуществляются налогоплательщикам, которые ранее получали эту поддержку.
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