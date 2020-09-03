Товарооборот Азербайджана с Турцией вырос более чем на $ 47 миллионов

В июле 2020 года товарооборот Турции и Азербайджана сократился на 15,928 миллиона долларов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 163,048 миллиона долларов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В июле 2020 года экспорт Турции в Азербайджан составил 134,185 миллиона долларов, а импорт из Азербайджана - 28,863 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

При этом в январе-июле 2020 года товарооборот Турции и Азербайджана вырос на 47,111 миллиона долларов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, превысив 1,133 миллиарда долларов.

"В январе-июле 2020 года экспорт Турции в Азербайджан составил 945,782 миллиона долларов, а импорт из Азербайджана - 187,434 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в июле 2020 года составил 32,829 миллиарда долларов.

Экспорт Турции за этот период сократился на 5,8 процента по сравнению с июлем 2019 года, составив 15,120 миллиарда долларов.

Импорт Турции в июле 2020 года вырос на 7,9 процента по сравнению с июлем 2019 года и составил 17,709 миллиарда долларов.

В январе-июле 2020 года товарооборот Турции составил 206,755 миллиарда долларов.

По итогам января-июля 2020 года экспорт Турции сократился на 13,7 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 90,150 миллиарда долларов, сказали в ведомстве.

В январе-июле 2020 года импорт Турции сократился на 3,9 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 116,605 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.