В Азербайджане увеличилось производство неочищенного риса

В 2019 году в Азербайджане было засеяно 4,04 тысячи гектаров риса.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, по сравнению с 2015 годом посевы риса в стране увеличились в 3,4 раза:

"В 2019 году производство неочищенного риса составило 12 тысяч тонн. В 2019 году 85 процентов производства неочищенного риса пришлось на пять районов (Лянкяранский, Агдашский, Уджарский, Зардабский и Астаринский). Урожайность риса в 2019 году составила 29,9 центнеров с гектара. В 2019 году показатель производительности в Зардабском, Астаринском, Лянкяранском, Масаллинском, Агдашском, Гейчайском районах был выше, чем в среднем по стране. В 2019 году импорт риса в натуральном выражении снизился на 2,3 процента по сравнению с предыдущим годом и составил 48,7 тысячи тонн".