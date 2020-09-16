Сумгайытский химический промышленный парк занимает особое место в экспортном потенциале Азербайджана

В Сумгайытский химический промышленный парк инвестировано около 2,9 миллиарда долларов. Зарегистрировано 23 резидента, из них 14 начали свою деятельность. На данный момент 32% всей произведенной в парке продукции стоимостью 1,9 млрд долларов было экспортировано.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Мушвиг Мамедли.

"Эти статистические данные являются наглядным примером того, какой вклад в экономику нашей страны привносит Сумгайытский химический промышленный парк, который оказывает неоценимые услуги в увеличении экспортного потенциала нашей страны и привлечении экономически активного населения к трудовой деятельности", - заявил наш собеседник.

Депутат также сообщил, что работа завода SOCAR Carbamide стимулировала применение новых инноваций и технологий в нашей стране и удовлетворила большую часть внутреннего спроса на удобрения.

"Это играет важную роль в реализации моделей интенсивного земледелия, а также в снижении себестоимости продукции, а также позволило обеспечить рабочих, занимающихся сельским хозяйством, доступным сырьем", - пояснил он.

Как подчеркнул наш собеседник, в Сумгайытском химическом промышленном парке были предприняты важные шаги не только в области сельского хозяйства, но и в активизации других секторов внутренней экономики, в частности, в производстве медицинских масок и дезинфицирующих средств в рамках борьбы с пандемией.

"В целом можно сделать вывод о том, что Сумгайытский химический промышленный парк играет большую роль и имеет внушительное значение в увеличении экспортного потенциала нашей страны, наряду с удовлетворением внутреннего спроса", - заключил Мушвиг Мамедли.

Абдул Керимханов