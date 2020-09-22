В этом году Азербайджан экспортировал хлопка на $76,6 млн

В Азербайджане в 2019 году было засеяно 100 112 гектаров хлопковых полей.

Об этом Day.Az сообщили в Минсельхозе.

Согласно отчету, в прошлом году производство хлопка составило 295 279 тонн. В целом урожайность составила 29,5 центнеров на гектар.

Согласно отчету, посевная площадь хлопка в 2020 году составила 100 295 гектаров, что на 0,18% больше, чем в прошлом году.

В январе-августе 2020 года было экспортировано хлопковое волокно на сумму 76,6 миллиона долларов и хлопчатобумажная пряжа на сумму 11,3 миллиона долларов.