Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

14 сентября

1,7

21 сентября

1,7

15 сентября

1,7

22 сентября

1,7

16 сентября

1,7

23 сентября

1,7

17 сентября

1,7

24 сентября

1,7

18 сентября

1,7

25 сентября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0336 маната. Средневзвешенный курс составил 1,9936 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте снизилась на 0,0191 маната (0,9 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро

14 сентября

2,0141

21 сентября

2,0173

15 сентября

2,0221

22 сентября

2,0006

16 сентября

2,0141

23 сентября

1,9854

17 сентября

1,9988

24 сентября

1,981

18 сентября

2,0142

25 сентября

1,9837

Средний курс за неделю

2,0127

Средний курс за неделю

1,9936

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю укрепился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0223 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте снизилась на 0,0003 маната (1,3 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

 

14 сентября

0,0227

21 сентября

0,0225

15 сентября

0,0226

22 сентября

0,0223

16 сентября

0,0226

23 сентября

0,0223

17 сентября

0,0226

24 сентября

0,0221

18 сентября

0,0227

25 сентября

0,0221

Средний курс за неделю

0,0226

Средний курс за неделю

0,0223

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0013 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2227 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте снизилась на 0,004 маната (1,8 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

14 сентября

0,2274

21 сентября

0,2246

15 сентября

0,2271

22 сентября

0,2228

16 сентября

0,227

23 сентября

0,2218

17 сентября

0,2269

24 сентября

0,221

18 сентября

0,2251

25 сентября

0,2233

Средний курс за неделю

0,2267

Средний курс за неделю

0,2227