Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
14 сентября
|
1,7
|
21 сентября
|
1,7
|
15 сентября
|
1,7
|
22 сентября
|
1,7
|
16 сентября
|
1,7
|
23 сентября
|
1,7
|
17 сентября
|
1,7
|
24 сентября
|
1,7
|
18 сентября
|
1,7
|
25 сентября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0336 маната. Средневзвешенный курс составил 1,9936 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте снизилась на 0,0191 маната (0,9 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
14 сентября
|
2,0141
|
21 сентября
|
2,0173
|
15 сентября
|
2,0221
|
22 сентября
|
2,0006
|
16 сентября
|
2,0141
|
23 сентября
|
1,9854
|
17 сентября
|
1,9988
|
24 сентября
|
1,981
|
18 сентября
|
2,0142
|
25 сентября
|
1,9837
|
Средний курс за неделю
|
2,0127
|
Средний курс за неделю
|
1,9936
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю укрепился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0223 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте снизилась на 0,0003 маната (1,3 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
14 сентября
|
0,0227
|
21 сентября
|
0,0225
|
15 сентября
|
0,0226
|
22 сентября
|
0,0223
|
16 сентября
|
0,0226
|
23 сентября
|
0,0223
|
17 сентября
|
0,0226
|
24 сентября
|
0,0221
|
18 сентября
|
0,0227
|
25 сентября
|
0,0221
|
Средний курс за неделю
|
0,0226
|
Средний курс за неделю
|
0,0223
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0013 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2227 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте снизилась на 0,004 маната (1,8 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
14 сентября
|
0,2274
|
21 сентября
|
0,2246
|
15 сентября
|
0,2271
|
22 сентября
|
0,2228
|
16 сентября
|
0,227
|
23 сентября
|
0,2218
|
17 сентября
|
0,2269
|
24 сентября
|
0,221
|
18 сентября
|
0,2251
|
25 сентября
|
0,2233
|
Средний курс за неделю
|
0,2267
|
Средний курс за неделю
|
0,2227
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