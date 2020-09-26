Минтруда Азербайджана об оформлении страховой выплаты по безработице

Поправка в закон "О страховании от безработицы" направлена на усиление социальной защиты безработных и расширение охвата страховых выплат от безработицы.

Отныне в результате сокращения или закрытия предприятия наряду с лицами, освобожденными от работы, право на получение страховой выплаты по безработице могут иметь и лица оставшиеся без работы в результате истечения трудового договора, передает Day.Az.

Чтобы обратиться за страховой выплатой по безработице, необходимо зарегистрироваться в подсистеме "Занятость" министерства труда и социальной защиты населения, либо обратиться в соответствующий центр занятости. Если лицо не может найти подходящую работу, ему присваивается статус безработного, и после регистрации в качестве безработного оно подтверждает заявление, размещенное в системе. Обращение рассматривается в течение 10 дней. Информация о принятии решения или отказе в страховой выплате отправляется на электронный адрес обратившегося лица, либо на указанный мобильный номер отправляется уведомление.

Страховая выплата по безработице назначается в случае ликвидации государственного органа или юридического лица, тем, чей трудовой договор расторгнут в результате сокращения штатов или числа работников, в случае наличия у них страхового стажа не менее одного года; лицам, с которыми расторгнут трудовой договор в связи с истечением его срока - если страховой стаж составляет минимум 35 месяцев по срочному трудовому договору за 36 календарных месяцев, последовательно идущих до начала безработицы.

Страховая выплата по безработице рассчитывается в размере 50% от среднемесячной зарплаты, потерянной независимо от страхового стажа для лиц, с которыми трудовой договор расторгнут в связи с сокращением числа или штатов работников, ликвидацией государственного органа или юридического лица, через 3 месяца с даты регистрации в качестве безработных лиц, чьи трудовые договора расторгнуты в связи с истечением его срока.

Отметим, что согласно новой поправке в закон предусмотрено создание механизма автоматизированного назначения страховой выплаты от безработицы.