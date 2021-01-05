В Азербайджане введен временный налоговый режим

В связи со значительным изменением экономических условий в результате распространения пандемии коронавируса в 2020 году в Налоговый кодекс Азербайджана были внесены изменения и введен временный налоговый режим в связи с улучшением финансового положения налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в ряде сфер.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана, временный налоговый режим также затронул пострадавшую от пандемии сферу общественного питания. Плательщикам упрощенного налога, работающим в этой сфере, предоставляется скидка в размере 50 процентов от суммы налога. Также до первого сентября 2020 года был продлен срок подачи заявлений об использовании права быть плательщиками упрощенного налога лицами, занимающимися в сфере общественного питания, состоящими на учете по налогу на добавленную стоимость (НДС). На основании поданного обращения указанные лица выступают в качестве плательщиков упрощенного налога, а на предоставляемые товары и услуги применяются положения временного налогового режима. Срок действия временного налогового режима истек первого января 2021 года.

Если лица, являющиеся плательщиками НДС и осуществляющие деятельность в сфере общественного питания по истечении этого срока продолжают свою деятельность по постановке на учет по НДС, они обязаны предоставить в налоговый орган сведения по установленной форме об оставшихся в их распоряжении товарах.

Государственная налоговая служба утвердила информационную форму "о товарах, приобретенных лицами, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания, являющимися упрощенными налогоплательщиками, при продолжении деятельности по регистрации НДС после первого января 2021 года", которую должны предоставить данные налогоплательщики, и разместила ее на официальном сайте налоговой службы.

Целью предоставления информации является обеспечение того, чтобы при представлении товаров, по которым НДС не возмещается, они не были повторно обложены НДС, то есть уплата НДС два раза за один и тот же товар не оставалась на налогоплательщике. Последующее представление товаров, указанных в представленной информации, списание которых, в том числе в составе услуг общественного питания, не будет считаться оборотом, облагаемым НДС.