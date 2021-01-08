https://news.day.az/economy/1305217.html Построенные для вынужденных переселенцев тысячи домов переданы Минтруда
Построенные для вынужденных переселенцев тысячи домов переданы Минтруда
Решением Президента Азербайджана Ильхама Алиева около 4700 квартир, построенных для вынужденных переселенцев в 2020 году, переданы на баланс министерства труда и социальной защиты населения.
Об этом сказал зампредседателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов, сообщает Day.Az.
По его словам, это квартиры в многоэтажных зданиях, и построенные в новых поселках.
Гусейнов добавил, что жилищные комплексы построены и готовы к эксплуатации в Баку, Сумгайыте, Самухе и Лянкяране.
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