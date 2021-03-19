Поставки газа в Армению через Азербайджан удачно реализуют московские договоренности по Карабаху

Подписание "Газпром экспортом" краткосрочного контракта с азербайджанской SOCAR весьма удачно реализует положения Московских договоренностей между руководителями России, Азербайджана и Армении в январе 2021 года о начале экономического развития Карабаха, прокладывания транспортных коммуникаций и строительства соответствующей инфраструктуры в регионе.

Об этом Day.Az сказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев.

"В любом случае создан прецедент, пусть как бы вынужденного, крупного взаимодействия между Азербайджаном и Арменией, в котором Баку выступает реализатором российских услуг для Еревана в важнейшей жизнеобеспечивающей сфере деятельности. То есть, по сути, Москва начала формировать весьма сильные механизмы формирования азербайджано-армянского экономического сотрудничества", - заявил доцент.

Что касается открытия транспортных коммуникаций в регионе, наш собеседник отметил следующее:

"Открытие транспортных коммуникаций, во-первых, будет способствовать эффективной реализации российско-азербайджано-иранского макрорегионального проекта "Транспортный коридор "Север-Юг". Во-вторых, создает систему невольного (вынужденного) экономического взаимодействия между Азербайджаном, Арменией, Турцией и Ираном. В-третьих, будет способствовать повышению значимости уже таких известных транспортных коммуникаций, как грузинская военная дорога. В-четвертых, повысит интенсивность транспортных потоков на российском Северном Кавказе, Южном Кавказе и Ближнем Востоке, что в свою очередь повысит инвестиционную привлекательность самого макрорегиона. А это, в свою очередь, может способствовать созданию рабочих мест и в конечном итоге стать весьма мощным фундаментом для укрепления мира и безопасности".

Абдул Керимханов