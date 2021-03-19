Экспорт легковых автомобилей из Грузии в Азербайджан резко сократился

В январе-феврале этого года Грузия экспортировала в Азербайджан 4 292 автомобиля на сумму 27 906,1 тыс. долларов США.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете Национального статистического управления Грузии.

Сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество экспортируемых автомобилей сократилось на 2 282 единицы или на 34,7%, а стоимость - в 2,3 раза. Так, за январь-февраль 2020 года из Грузии в Азербайджан было экспортировано 6 574 легковых автомобиля на сумму 63 811,2 тыс. долларов.

За отчетный период из Грузии в Азербайджан было экспортировано 19 тракторов на сумму 318,4 тыс. долларов, что в 3 раза больше по сравнению с прошлым годом в стоимостном и количественном выражении.