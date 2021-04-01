В Азербайджане хорошо понимают, что транспортные коридоры - приоритет будущего

Пока международные спасатели пытались снять судно Ever Given с мели, застрявший в Суэцком канале, танкер тайваньской транспортной компании Evergreen Marine обошелся мировой экономике в миллиарды долларов. В итоге несколько буксиров и экскаватор сумели частично снять с мели несчастное судно, шедшее под флагом Панамы. Серьезный инцидент напоминает нам статью, опубликованную Хэлфордом Джоном Маккиндером в 1904 году "Географический стержень истории". Согласно его теории, кто правит Восточной Европой, тот управляет Хартлендом. В этом отношении энергетика и геополитика приобрели большее доминирование в европейской экономике.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

На фоне кризиса в Суэцком канале, продолжил он, экономические показатели Азербайджана, страны, не имеющей выхода к океану и морям, заслуживают внимания и оставляют положительные впечатления.

"Международная железнодорожная транспортная инфраструктура, трубопроводы для нефти и газа, проходящие через Евразию, и грузовые авиакомпании являются одними из самых прибыльных и высоконадежных проектов, которые проливают свет на историю успеха под названием Азербайджан.

Интерактивное управление государством в сочетании с подлинным патриотизмом и энергичной международной дипломатией в администрации Президента и исполнительном правительстве Азербайджана являются важными ценностями, которые нечасто можно увидеть в условиях глобального кризиса пандемии и экономической стагнации в Европе и Азии", - заявил наш собеседник.

По словам американского эксперта, Азербайджан превратился в страну с высоким уровнем экономического процветания, превосходящий ряд европейских стран.

Азербайджан является наглядным примером для других стран, как нужно развиваться, не имея выхода к морю, создавать логистические коридоры, строить железные дороги и прокладывать трубопроводы.

Учитывая ограничения в связи с международной экологической безопасностью и практикой чистой энергии, международные транспортные коридоры, железнодорожные пути и логистические узлы будут иметь больший приоритет и предпочтение в ближайшем будущем", - резюмировал Питер Тейс.

Абдул Керимханов