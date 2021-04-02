В Азербайджане изменены правила осмотра водных, газовых и электрических счетчиков

В Азербайджане процесс осмотра и снятия показаний водных, газовых и электрических счетчиков в сфере предпринимательства не будет считаться проверкой.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) на обсуждение был вынесен законопроект "О внесении изменений в законы Азербайджана "Об электроэнергетике", "О газоснабжении", "О водоснабжении и сточных водах", "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей", "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства"" (третье чтение).

Было отмечено, что предлагаемые изменения будут регулировать деятельность монополистических государственных компаний, обслуживающих сектор предпринимательства, усилят государственный контроль в этой сфере и устранят незаконные вмешательства в деятельность предпринимателей.

Поправки были приняты путем голосования в третьем чтении.