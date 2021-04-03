В освобожденном Карабахе открываются филиалы Агентства по регулированию энерговопросов

В приказ по министерству энергетики Азербайджана "Об утверждении положений о филиалах Агентства по регулированию энергетических вопросов" внесены изменения.

Как сообщили Day.Az в агентстве, поправки предусматривают расширение территорий, подведомственных гянджинскому, мингячевирскому и имишлинскому филиалам агентства.

Основная цель изменений - урегулирование энергетических вопросов на территориях, освобожденных в результате Отечественной войны в 2020 году, и улучшение функциональности филиалов агентства с учетом новых направлений работы.

Деятельность гянджинского филиала охватывает территорию Кельбаджарского района, мингячевирского филиала - Агдамского района, а имишлинского - город Шушу, Физулинский, Джебраильский, Ходжавендский, Ходжалинский, Зангиланский, Губадлинский и Лачинский районы.

Благодаря изменениям на всех освобожденных территориях будет обеспечена эффективная работа агентства. Кроме того, через соответствующие филиалы будет осуществляться государственный контроль за сферой энергетики.