В январе-феврале 2021 года экспорт азербайджанской продукции в Индию вырос в 4,4 раза, увеличившись в годовом исчислении с 48,74 миллиона долларов до 218,5 миллиона долларов, сообщает Day.Az со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Долевое участие Индии в общем экспорта Азербайджана также увеличилось - с 1,5 до 7,8 процента от совокупного объема.

Объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и Индией достиг 241,37 миллиона долларов, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным комитета, импорт из Индии в Азербайджан за январь-февраль текущего года составил 22,864 миллиона долларов, в то время как годом раньше - 20,358 миллиона долларов (рост на 12,3 процента).

Отметим, что внешнеторговый оборот Азербайджана за январь-февраль 2021 года составил около 4,4 миллиарда долларов, что на 12,6 процента меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Напомним, что в Азербайджане создан фармацевтический сектор Индии, здесь функционирует множество индийских фармацевтических компаний. Предметами импорта из Индии являются одежда и текстиль, информационные технологии, продукты питания и тяжелая техника, электронные карты, паровые котлы и другое оборудование для предприятий. В Индию из Азербайджана, в частности, экспортируется сырая нефть.

Официальный курс на 31 марта составляет 1,7 AZN/USD.