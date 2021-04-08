ООО «Азералюминий» назвал основные направления экспорта

Крупнейшее экспортно ориентированное предприятие Азербайджана - ООО "Азералюминий" в 2020 году экспортировало 96 процентов продукции на зарубежные рынки. Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в компании.

По словам представителя ООО, в связи с высоким спросом на продукцию предприятия и в результате переговоров, которые велись в конце 2020 года с разными странами, в нынешнем году "Азералюминий" уже законтрактовал все свои свободные производственные мощности.

"В 2021 году в число стран-клиентов ООО вошли Беларусь и Италия", - отметили в компании.

"Основными направлениями экспорта являются США, Канада, Россия, Украина, Турция, Швейцария", - сообщили в ООО.

В компании отметили, что конечной продукцией предприятия являются алюминиевые чушки, рулоны горячего и холодного проката, которые по требованию клиента могут реализовываться также в виде листов или лент различного размера.

Напомним, что ООО "Азералюминий" является лидирующей компанией в области цветной металлургии в Азербайджане и единственным производителем первичного алюминия на Южном Кавказе.