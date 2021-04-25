Азербайджан может применить процедуру eTIR на всех транспортных маршрутах

Процедура eTIR может применяться на всех транспортных коридорах и маршрутах, проходящих через территорию Азербайджана.

Об этом сказал Trend начальник Управления по связям с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК) Натиг Ахундов, передает Day.Az.

"Поскольку глобальная правовая база и спецификации для процедуры eTIR уже утверждены, Государственный таможенный комитет Азербайджана готов использовать процедуру eTIR во всех направлениях", - сказал он.

По словам Ахундова, вступление в Азербайджане в силу приложения 1 к таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП), которое обеспечивает правовую основу для процедуры eTIR, намечено на май 2021 года.

"Техническая адаптация для применения этой процедуры осуществляется Государственным таможенным комитетом в соответствии с техническими спецификациями, разработанными Отделом устойчивого транспорта Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и одобренными странами-участницами Конвенции МДП", - сказал он.

Начальник Управления ГТК отметил, что поскольку эта процедура включает полностью цифровые таможенные операции, важно, чтобы все страны, в которые осуществляется транспортировка, были технически и юридически готовы использовать эту процедуру. Таким образом, именно этот фактор будет определять, к каким маршрутам процедура еTIR будет применяться в первую очередь.

Он сообщил, что Азербайджан также работает над запуском системы e-TIR на маршруте "Восток-Запад".

"Упрощение транзитных грузоперевозок как на маршруте "Восток-Запад", так и на маршруте "Север-Юг" является приоритетом для Азербайджана", - добавил представитель ГТК.

Напомним, что цель проекта eTIR, в частности международной системы еTIR, состоит в том, чтобы обеспечить безопасный обмен данными между национальными таможенными системами для международного транзита товаров, транспортных средств или контейнеров в соответствии с положениями Конвенции МДП и позволить таможенным органам управлять данными, касающимися гарантий, предоставляемых гарантийными цепочками уполномоченным пользователям системы МДП.