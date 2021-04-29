Зангезурский коридор как драйвер роста экономики Азербайджана

Поездка Президента Ильхама Алиева, Первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы является примером начала новой истории в Карабахе. Ранее глава государства посещал Агдам, Физули, Шушу и другие освобожденные территории, где была начата реализация нескольких крупных проектов. Визит в Джебраил и Зангилан также ознаменовался открытием ряда важных проектов. Предварительные результаты работы на освобожденных территориях уже представлены.

Об этом Day.Az сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по труду и социальной политике Муса Гулиев.

По его словам, инновационный подход в области управления осуществляемых проектов приведёт к строительству совершенно нового, модернизированного Карабаха.

"Освобождённый Карабах станет примером для других стран, как в кратчайшие сроки восстанавливать территории с нуля. Строительство Карабаха будет вестись с применением новых и современных подходов. Реконструкция Карабаха означает начало новой истории современного, единого и могущественного Азербайджана. Проект "умное село" в Зангилане также является проявлением нового мышления", - заявил он.

Далее наш собеседник рассказал о потенциальных направлениях развития освобождённых территорий.

"Деятельность компаний из дружественных стран позволит внедрять самые современные инновации на освобожденных территориях. Будут предприняты все необходимые шаги для быстрого возвращения беженцев и вынужденных переселенцев на родные земли спустя почти 30 лет. В то же время освобождённые территории располагают огромным туристическим потенциалом. Карабах является очень привлекательным местом для туристов. Поэтому в Карабахе будут созданы туристические объекты на уровне самых современных стандартов", - сообщил депутат.

По словам парламентария, жители освобождённых территорий ждут не дождутся возвращения на свои исконные земли.

"Государство намерено обеспечить быстрое развитие региона, мирную жизнь и благополучие населения. Поскольку регион будет стремительно развиваться, жители этих территорий армянского происхождения будут заинтересованы в интеграции. В истории есть немало случаев, когда враждующие десятилетиями государства налаживали отношения. Для того, чтобы возобновились отношения между Азербайджаном и Арменией необходимо открытие Зангезурского коридора. Его открытие станет одним из основных факторов роста экономической мощи Азербайджана", - заключил Муса Гулиев.

Абдул Керимханов