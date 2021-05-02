Банки ввели ограничения в связи с продажей иностранной валюты, в отношении как предпринимателей, так и граждан.

Как передает Day.Az, об этом сказал экономист Акрам Гасанов во время выступления в эфире передачи İşgüzar səhər, транслируемой по телеканалу ARB- 24.

По его словам, лимит применяется также к покупке доллара:

"За превышение лимита граждане должны платить налог. Я считаю, что данные ограничения применяются Центробанком. Валютные операции являются одним из источников прибыли банков. Зачем им ограничивать свой источник доходов? Да, в законодательстве и нормативных актах Центробанка нет таких ограничений. Но можно прийти к выводу, что речь здесь идет о каком-то неофициальном указании банкам".

Эксперт добавил, что в этом году не ожидается подорожание доллара:

"У Азербайджана есть достаточное количество валютных резервов. С их помощью мы всегда можем поддерживать курс нашего маната. С другой стороны - растут цены на нефть. С этой точки зрения нет никаких оснований для подорожания доллара".