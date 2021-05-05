В Азербайджане пройдет вебинар на тему «Новые возможности для стартапа»

В связи с новыми механизмами поддержки стартапов, включая сертификат Startup, для субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства в Азербайджане будет организован информационный вебинар на тему "Новые возможности для стартапа".

Как сообщили в среду Day.Az в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, в ходе вебинара, который будет организован в 11:00 седьмого мая, будет предоставлена ​​информация о новых механизмах финансовой поддержки стартапов, преимуществах сертификата Startup, процедуре подачи заявки и необходимых документах, а также будут даны ответы на вопросы субъектов МСБ.

Регистрацию для участия в вебинаре можно пройти, перейдя по ссылке

https://zoom.us/webinar/register/WN_6jLmAUoVQO2FMUx6LFiJfA

В Агентстве отметили, что субъекты микро- и малого бизнеса, получившие сертификат Startup, в соответствии с Налоговым кодексом Азербайджана с даты получения сертификата освобождены от уплаты налога на прибыль и подоходный налог с доходов от инновационной деятельности сроком на 3 года. Для получения сертификата необходимо обратиться в Агентство по развитию МСБ в письменной форме по адресу AZ1069, город Баку, проспект Ататюрка, 134 или в электронном порядке, направив письмо по адресу info@smb.gov.az.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке: https://bit.ly/3dETJqw.