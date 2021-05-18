Для пива азербайджанского производства появятся новые экспортные возможности

Одной из целей меморандума, подписанного между Азербайджаном и датской пивоваренной корпорацией Carlsberg, является получение новых экспортных возможностей для пива азербайджанского производства.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, 18 мая 2021 года между Азербайджаном и пивоваренной корпорацией Carlsberg подписан меморандум о взаимопонимании.

Микаил Джаббаров подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы добиться полного оборота отечественного производства одним из ведущих международных инвесторов в Азербайджане и обеспечить привлечение внутренних подрядчиков.

Отметим, что основными регионами сбыта корпорации Carlsberg являются Западная Европа (47 процентов), Восточная Европа (24 процента) и Азия (29 процентов). При этом Carlsberg занимает первое место на рынках большинства стран Скандинавии и СНГ, включая Азербайджан.