Вагит Алекперов рассчитывает на плавный рост добычи нефти в ОПЕК+ с июля

Рынок нефти еще не стабилизировался, находясь под действием регулирования со стороны ОПЕК+, поэтому ослабление ограничений по сделке необходимо продолжить с июля. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам президент и совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов.

"Я надеюсь, что с 1 июля будет плавное увеличение добычи нефти, потому что мы не должны допустить резкого взлета цены. Хотя бы на 500 тыс. баррелей в сутки поквартально", - сказал он.

"Цены на нефть еще не стабилизировались, они все-таки регулируются соглашением ОПЕК+. Все-таки сегодня ограничена добыча более 5 млн баррелей в сутки. Поэтому цены регулируемы, основывать на них свою долгосрочную программу мы не можем, мы закладываем на среднесрочный период цену в $50 за баррель", - отметил Алекперов. По его словам, если рынок и далее будет демонстрировать "стремление к отметке $70 за баррель, то, конечно, необходимо увеличивать добычу в ОПЕК+".