Американская торговая палата дала рекомендации по развитию бизнеса в Азербайджане

11 июня 2021 года Американская торговая палата (AmCham) в Азербайджане представила общественности очередной "Белый документ", сообщает Trend в пятницу с мероприятия, передает Day.Az.

По словам президента AmCham, "Белый документ" направлен на поддержку различных сфер экономики Азербайджана.

Отметим, что "Белый документ" подготавливается и представляется правительству Азербайджана раз в два года для поддержки различных отраслей экономики страны. Он основан на мнении членов AmCham и отражает общее мнение об изменениях в деловой среде и в других сферах в Азербайджане. "Белый документ" включает в себя "Обзорную часть", охватывающую наиболее важные вопросы для Азербайджана и "Вторую часть" с детальными рекомендациями по более конкретным вопросам.

"В документе говорится о влиянии AmCham на бизнес-климат Азербайджана, коллективных рекомендациях по изменениям, которые будут способствовать развитию бизнес-климата", - сказал президент AmCham.

Отметим, что AmCham, основанная в 1996 году состоит из более чем 260 партнеров и участников, действующих в каждом секторе экономики Азербайджана, и является ведущей частной некоммерческой бизнес-ассоциацией, поддерживающей и продвигающей интересы иностранного и местного бизнеса в Азербайджане.

"Белый документ" включает в себя также и "Обзорную часть", охватывающая наиболее важные вопросы для Азербайджана, и "Вторую часть" с детальными рекомендациями по более конкретным вопросам.