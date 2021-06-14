Держатели карт Visa от Kapital Bank теперь могут воспользоваться предложениями в рамках кампании "Приключение близко" на более выгодных условиях. Основная цель кампании, запущенной Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики и Азербайджанским бюро по туризму, заключается в стимулировании внутреннего туризма и поддержке индустрии туризма во время пандемии.

Согласно условиям, до 31 декабря 2021 года владельцы карт Visa от Kapital Bank получат кэшбэк 20% на любые платежи, сделанные по предложениям на сайте https://macerayaxindadir.az/. Во время кампании каждый держатель карты Visa может получить кэшбэк на сумму до 200 манат.

Заработанный кэшбэк зачисляется на карточный счет клиента через 21 рабочий день после окончания календарного месяца, держателю карты при этом отправляется SMS-оповещение. Кампания распространяется на все платежи, произведенные за офферы на вышеуказанном сайте с 10 февраля 2021 года.

Следует отметить, карту Visa можно заказать в любом филиале Kapital Bank или онлайн через корпоративный сайт банка. Kapital Bank предлагает клиентам карты в валютах AZN, USD и EUR, сроком действия на 1, 2 и 3 года.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 103 филиалах и 20 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.