Держатели BirKart получат дополнительный кэшбэк за покупки в моллах (R)

В результате смягчения карантинных мер на территории страны после долгого перерыва была частично восстановлена деятельность крупных торговых центров. Держатели BirKart, самой популярной карты рассрочки в Азербайджане, смогут воспользоваться рядом преимуществ при совершении покупок в моллах.

До 31 июля 2021 года владельцы BirKart получат 5% кэшбэка, 3-кратные мили и 5% Umico бонусов при совершении покупок в рассрочку в партнерских магазинах, расположенных в Nargiz Mall, Port Baku Mall, 28 Mall, Ganjlik Mall, Metropark, Deniz Mall, ТЦ Park Bulvar, Nizami Mall, Ganja Mall, Taghiyev Mall, Khamsa Mall и ТЦ Cahan. Максимальная сумма кэшбэка, которую можно заработать за одну оплату в рассрочку, составляет 50 AZN. С каждой картой можно воспользоваться акцией максимум 5 раз. Для более подробной информации об акции - www.kbl.az/bkmlcm.

Следует отметить, что карта BirKart представлена в четырех видах - BirKart (классическая такситная карта), BirKart Cashback (такситная карта/кешбэк), BirKart Miles (такситная/мильная) и BirKart Umico (такситная/кэщбэк/бонусная). BirKart имеет ряд таких преимуществ, как: получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 40 дней при разовых платежах, накопление миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% кэшбэка и бонусов Umico при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомления предоставляется бесплатно. В целом по стране функционируют более 8000 точек партнерской сети BirKart и их количество беспрерывно растет.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в Информационный Центр 196. BirKart можно заказать, отправив SMS на короткий номер 8196, связавшись через WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96, а также через карточные центры BirKart.