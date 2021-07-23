Экономика Азербайджана в I полугодии выросла на 2%

В течение первого полугодия 2021 года рост экономики Азербайджана составил два процента.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на мероприятии "Деловой миссии российских компаний под эгидой АО "РОСЭКСИМБАНК" в Баку сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, также следует отметить ненефтяной сектор экономики, который продемонстрировал пятипроцентный рост.

"Все эти показатели указывают на диверсификацию экономики, инициативу которой выдвинул Президент Азербайджана Ильхам Алиев", - сказал Джаббаров.

По словам министра, наблюдается рост сборов по линии налогов и таможни. Золотовалютные резервы Азербайджана продолжают расти, что придает дополнительный импульс росту экономики, отметил он.