Азербайджан и Казахстан планируют увеличить транзит грузов по международным коридорам.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, стало известно в ходе встречи в четверг в Баку министра транспорта Азербайджана Рашада Набиева с министром торговли и интеграции Казахстана Бахитом Султановым.

По данным ведомства, стороны подчеркнули важность унификации тарифов на перевозку грузов и синхронизации таможенных процедур.

Кроме того, министры обсудили двустороннее сотрудничество в областях транспорта и информационно-коммуникационных технологий.

Отметим, что в Баку сегодня состоится 17-е заседание Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном.

По итогам заседания будет подписан протокол Совместной межправительственной комиссии.