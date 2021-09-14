https://news.day.az/economy/1379981.html В Азербайджане вырос доход населения
В Азербайджане вырос доход населения
В январе-августе этого года номинальные доходы населения Азербайджана составили 37 170,4 млн. манатов или в среднем на душу населения 3 712,3 манатов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат, за отчетный период номинальные доходы населения выросли в годовом сравнении на 1,2%, а доходы на душу населения - на 0,7%.
После осуществления всех обязательных и добровольных выплат в распоряжении населения осталось 33 336,1 млн. манатов.
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