В Азербайджане вырос доход населения

В январе-августе этого года номинальные доходы населения Азербайджана составили 37 170,4 млн. манатов или в среднем на душу населения 3 712,3 манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат, за отчетный период номинальные доходы населения выросли в годовом сравнении на 1,2%, а доходы на душу населения - на 0,7%.

После осуществления всех обязательных и добровольных выплат в распоряжении населения осталось 33 336,1 млн. манатов.