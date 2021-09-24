Азербайджан ведут работы по использованию аграрного потенциала Карабаха

В Азербайджане ведутся последовательные работы по эффективному использованию аграрного потенциала освобожденных территорий.

Об этом сказал в пятницу министр сельского хозяйства Инам Керимов на международной конференции в Центре Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что на освобожденных территориях ведутся серьезные работы по созданию инфраструктуры на основе принципов "умное село" и "умный город" и работы по реконструкции в соответствии со smart-концепцией.

"Концепция "умное село" базируется на достижениях IV промышленной революции, что повышает важность восстановительных работ и играет роль ориентира в дальнейшем развитии сельского хозяйства. Внедрение новых технологий станет возможным только с профессиональным и грамотным персоналом, способным быстро адаптироваться к инновациям и получать новые знания и навыки", - сказал Керимов.