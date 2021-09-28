ОПЕК дала прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане

Согласно прогнозу Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в долгосрочной перспективе добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане сократится.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на отчет ОПЕК World Oil Outlook (WOO), передает Day.Az.

Согласно прогнозу, в 2020-2030 годах суточная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане останется стабильной и составит 0,7 млн. баррелей. Однако в 2035 и 2040 годах этот показатель составит 0,6 млн. баррелей.

В отчете также отмечается, что к 2045 году суточная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане прогнозируется на уровне 0,5 млн. баррелей, что в сравнении с 2019 годом на 0,3 млн. баррелей меньше.

Согласно сентябрьскому прогнозу ОПЕК, суточная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане к 2021 году ожидается на уровне 750 тыс. баррелей, а в 2022 году - на уровне 820 тыс. баррелей. Отмечается, что среднесуточная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане в 2020 году составила 730 тыс. баррелей.