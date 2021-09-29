Между Азербайджаном и Грузией подписаны соглашения о сотрудничестве

В рамках заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией подписан ряд соглашений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам министра, в частности подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области стандартизации и метрологии, оценки соответствия, а также меморандумы о взаимопонимании между Фондом поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) и аналогичными структурами Грузии.

"Реализация вопросов, вытекающих из этих документов, важна для развития наших взаимовыгодных отношений", - добавил министр экономики Азербайджана.