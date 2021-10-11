В Азербайджане планируют создать портал по транзитным грузоперевозкам

В Азербайджане планируется создать электронный портал по транзитным грузоперевозкам с применением принципа "единого окна", сообщили в понедельник Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий, передает Day.Az.

В сообщении отмечается, что на прошедшем в ведомстве заседании было принято решение о передаче в секретариат Координационного совета по транзитным грузоперевозкам Азербайджана предложений по тарифам на транзитные грузоперевозки железнодорожным и морским транспортом, льготам по действующим тарифам.

Портал будет содержать единые тарифы на транзитные грузоперевозки железнодорожным и морским транспортом, на услуги морских портов и терминалов, информацию о процедуре пересечения границы, правила и условия грузоперевозок, в том числе условия договора и порядок его заключения.

Отметим, что заседание прошло под председательством министра транспорта, связи и высоких технологий, председателя координационного совета Рашада Набиева.

Напомним, что Координационный совет Азербайджана по транзитным грузоперевозкам является коллегиальным органом исполнительной власти, созданным в целях привлечения транзитных грузов в транспортные коридоры, проходящие по территории страны, и обеспечения высокого качества перевозок.