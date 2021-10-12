Азербайджан может расширить сотрудничество с немецкими компаниями в сфере развития водной инфраструктуры.

Об этом сказал во вторник первый заместитель председателя ОАО "Азерсу" Тейюб Джаббаров на азербайджано-немецком форуме на тему "Устойчивое развитие водной инфраструктуры в Азербайджане", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, одна из немецких компаний уже приняла участие в строительстве в Баку объекта водной инфраструктуры.

"В рамках этих работ мы сотрудничаем не только с немецкими, но и другими зарубежными компаниями", - сказал Джаббаров.

По словам первого зампреда главы ОАО, в сфере водной инфраструктуры в Азербайджане за последние 10 лет был реализован ряд проектов.

"В эти проекты были привлечены финансовые средства семи банков из Германии, Японии, Южной Кореи и некоторых других стран. В Гяндже для обновления водной инфраструктуры были проделаны работы по строительству водопровода и очистке воды. Аналогичные работы проделаны и в Шеки", - сказал Джаббаров.

Он также отметил, что для управления водными сетями применяются новейшие технологии.

"Они позволяют отслеживать качество воды и контролировать ее расход", - сказал Джаббаров.