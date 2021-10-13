Kapital Bank запустил новый продукт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - цифровую-бизнес карту. Теперь компании и предприниматели в считанные секунды без походов в банк имеют возможность оформить себе виртуальную карту онлайн. Карту можно легко активировать и мгновенно начать использовать как через десктопную, так и мобильную версию системы Müştəri Bank.

Цифровая-бизнес карта имеет ряд преимуществ: совершение платежей в режиме 24/7; снятие наличных (через QR-код); пополнение баланса через банкоматы и терминалы Kapital Bank; управление карточным счетом с помощью Müştəri Bank; установка индивидуальных лимитов; обзор транзакций по карте; получение выписок со счета; безопасное использование средств и т.д.

Следует отметить, что посредством Müştəri Bank можно легко и безопасно пользоваться множеством услуг, такими как: открытие текущего счета полностью онлайн, подключение к зарплатному проекту, внесение средств на зарплатные карты, заказ зарплатных карт, заказ карты предпринимателя и бизнес-карты, безналичные переводы внутри страны и за границу, операции по конвертации валюты, контроль счетов, получение выписок и информации о распоряжениях, онлайн кредитные продукты (овердрафт, кредит, гарантия, быстрый тендер и др.) и т. д.

Для подключения к системе Müştəri Bank достаточно перейти по ссылке https://cb.kapitalbank.az/login или позвонить по номеру (+99 412) 310 09 99. Следует отметить, что при осуществлении переводов через Müştəri Bank, можно получить скидку на комиссию до 25%.